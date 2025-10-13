Американська адміністрація дала зрозуміти, що вона має інші підходи до Росії та закінчення війни. Тут мовиться зовсім не про діалог.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що Білий дім буде тиснути, надаючи Україні зброю. Водночас Tomahawk тут виступають як символ.

Який новий підхід має Трамп щодо Путіна?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ пояснив, що тепер Трамп має нову тактику щодо Путіна – президент США не збирається з ним зустрічатись чи обговорювати щось через телефонний дзвінок.

Підхід полягає в тому, щоб відповісти на російську ескалацію. Звідси і з'явились формулювання про ракети Tomahawk. Вони узагальнюють підсилення допомоги України з боку США. Мовиться не лише про Tomahawk, а про розширення постачання озброєнь,

– наголосив він.

За словами Мусієнка, американська зброя потрібна Україні, щоб завдавати чіткіших ударів. Крім того, Сполучені Штати вже готові поділитись з нашою країною розвідувальними даними. В такий спосіб Вашингтон має намір тиснути на Путіна.

Він додав, що лише після проявлення цього тиску від адміністрації Трампа можна буде говорити про переговори з країною-агресоркою.

Що відомо про військову допомогу з боку США?