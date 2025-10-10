Що відомо про плани щодо оборонної політики США?

Ця версія законопроєкту передбачає фінансування у 925 мільярдів доларів, повіжомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Остаточне голосування пройшло 77 голосів проти 20. Законодавство, зокрема, передбачає підвищення заробітної плати американським військовим на 3,8%, фінансування озброєння та перегляд військових закупівель.

Також сенатори ухвалили двопартійну поправку до законопроєкту, яка надає Пентагону додаткові повноваження для протидії загрозам з боку дронів над військовими об'єктами.

Законодавство змінить також правила для оборонних підрядників, що, на думку галузевих експертів, стримують менші компанії від участі в тендерах. Законопроєкт також спрямований на вирішення проблеми сучасних військових технологій, вимагаючи досліджень щодо:

безпечної інтеграції штучного інтелекту та інших кіберінструментів;

програми, зосередженої на "швидкій розробці, тестуванні та масштабованому виробництві" дронів.

Незважаючи на заперечення демократів, республіканці також внесли поправку, яка обмежує використання електричних або гібридних транспортних засобів у департаменті.

Чи продовжить США допомагати Україні?

Відомо, що допомога Україні в новому оборонному бюджеті передбачена, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

Ініціативу допомоги Україні в безпеці продовжать до 2028 року та збільшать санкціоноване фінансування з 300 мільйонів доларів у 2025 році до 500 мільйонів доларів.

USAI також передбачає закупівлю зброї у виробників. За часів адміністрації президента Дональда Трампа США не фінансують постачання зброї Україні, однак Вашингтон постачає зброю Києву коштом інших українських союзників.

Що відомо про військову допомогу Україні від інших країн?