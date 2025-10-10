Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, зазначивши, що Бабіш не зупинить роботу ВПК. Крім того, президент Чехії залишається другом Києва.

Чи загрожує допомозі Україні перемога Бабіша?

Експерт з міжнародної безпеки пояснив, що перемога Бабіша може пригальмувати ініціативу Чехії щодо збору коштів для закупівлі артилерійських снарядів. Це гуманітарна символічна допомога від людей, на яку він може вплинути.

Водночас чеський військово-промисловий комплекс може бути завантаженим замовленнями для України, а платити за них буде, наприклад, Європейський Союз з вже створених фондів фінансування військової допомоги для нас.

Тут, мені здається, навіть Бабіш від цього не відмовиться. Адже це буде означати втрату замовлень для чеських ВПК. Відповідно, вони будуть змушені звільнити частину людей. А це виборці, про яких треба подбати, бо вони принесли Бабішу голоси,

– наголосив Жовтенко.

Він зазначив, що саме в інтересах Бабіша показати чехам, що економічного спаду та рівня життя не буде. Тому про ці речі Україні переживати не треба.

Що відомо про позицію Бабіша щодо України?