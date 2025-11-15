Украина финализирует историческое соглашение с Францией по авиации, – Зеленский

Украина продолжает сотрудничать с партнерами для усиления обороноспособности страны. Президент Зеленский анонсировал новое соглашение.

Касаться она будет авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского 14 ноября.

Что известно об усилении Украины?

Зеленский рассказал, что на этой неделе были решения государств Северной Европы, в частности Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, а также балтийских стран. Речь идет о дополнительных 500 миллионах долларов в программу PURL.

Сильное соглашение по авиации будет подписано с Францией.

Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильную сделку с Францией, и в ближайшее время мы финализируем ее, уверен, нашу – историческую сделку,

– сказал президент Украины.

