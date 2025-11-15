Україна фіналізує історичну угоду з Францією щодо авіації, – Зеленський

Україна продовжує співпрацювати з партнерами для посилення обороноздатності країни. Президент Зеленський анонсував нову угоду.

Стосуватиметься вона авіації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського 14 листопада.

Що відомо про підсилення України?

Зеленський розповів, що на цьому тижні були рішення держав Північної Європи, зокрема Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, а також балтійських країн. Йдеться про додаткових 500 мільйонів доларів у програму PURL.

Сильна угода щодо авіації буде підписана із Францією.

Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду,

– сказав президент України.

