Что будет с бумажными военно-учетными документами после перехода на электронные

В Украине есть изменения в процессе мобилизации. Теперь электронные военно-учетные документы в приложении Резерв+ стали основными.

Руководитель директората цифровой трансформации Министерства обороны Артем Романюков рассказал, что будет с бумажными военно-учетными документами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

Будут ли действительны бумажные документы после перехода на электронные?

По словам Романюкова, отныне в Украине военно-учетный документ в приложении Резерв+ является основным. Однако бумажный остается действующим.

После принятия решения Кабмина основной формой военно-учетного документа становится электронная форма. Вместе с тем, бумажные, те, которые выданы ранее, никуда не исчезают, они остаются в силе,

– объяснил он.

Романюков заметил, что если человеку удобнее использовать бумажный документ, который уже есть, то он может продолжать его использовать. Однако все новые документы уже будут выдаваться в электронном виде.

Документ можно сгенерировать у себя в приложении Резерв+ или на портале Дия. Также можно прийти, как и раньше, в ТЦК, и там его просто отпечатают через реестр военнообязанных.

По словам Романюкова, главное, что теперь этот документ нельзя подделать или потерять, потому что он всегда есть в реестре и генерируется с помощью тех данных, которые есть о гражданине в реестре "Оберег".

Какие еще изменения есть в процессе мобилизации?