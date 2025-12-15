Що буде з паперовими військово-обліковими документами після переходу на електронні

В Україні є зміни в процесі мобілізації. Тепер електронні військово-облікові документи у застосунку Резерв+ стали основними.

Керівник директорату цифрової трансформації Міністерства оборони Артем Романюков розповів, що буде з паперовими військово-обліковими документами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

Чи будуть дійсні паперові документи після переходу на електронні?

За словами Романюкова, відтепер в Україні військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ є основним. Однак паперовий залишається чинним.

Після ухвалення рішення Кабміну основною формою військово-облікового документа стає електронна форма. Разом з тим, паперові, ті, які видані раніше, нікуди не зникають, вони залишаються чинними,

– пояснив він.

Романюков зауважив, що якщо людині зручніше використовувати паперовий документ, який вже є, то вона може продовжувати його використовувати. Однак всі нові документи вже будуть видаватися в електронному вигляді.

Документ можна згенерувати у себе в застосунку Резерв+ або на порталі Дія. Також можна прийти, як і раніше, у ТЦК, і там його просто видрукують через реєстр військовозобов'язаних.

За словами Романюкова, головне, що тепер цей документ не можна підробити чи загубити, тому що він завжди є в реєстрі й генерується за допомогою тих даних, які є про громадянина в реєстрі "Оберіг".

Які ще зміни є в процесі мобілізації?