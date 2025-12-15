Що буде з паперовими військово-обліковими документами після переходу на електронні
- В Україні електронні військово-облікові документи у застосунку Резерв+ стали основними, але паперові залишаються чинними.
- Нові документи видаватимуться в електронному вигляді, і їх можна згенерувати у застосунку Резерв+ або на порталі Дія.
В Україні є зміни в процесі мобілізації. Тепер електронні військово-облікові документи у застосунку Резерв+ стали основними.
Керівник директорату цифрової трансформації Міністерства оборони Артем Романюков розповів, що буде з паперовими військово-обліковими документами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.
Чи будуть дійсні паперові документи після переходу на електронні?
За словами Романюкова, відтепер в Україні військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ є основним. Однак паперовий залишається чинним.
Після ухвалення рішення Кабміну основною формою військово-облікового документа стає електронна форма. Разом з тим, паперові, ті, які видані раніше, нікуди не зникають, вони залишаються чинними,
– пояснив він.
Романюков зауважив, що якщо людині зручніше використовувати паперовий документ, який вже є, то вона може продовжувати його використовувати. Однак всі нові документи вже будуть видаватися в електронному вигляді.
Документ можна згенерувати у себе в застосунку Резерв+ або на порталі Дія. Також можна прийти, як і раніше, у ТЦК, і там його просто видрукують через реєстр військовозобов'язаних.
За словами Романюкова, головне, що тепер цей документ не можна підробити чи загубити, тому що він завжди є в реєстрі й генерується за допомогою тих даних, які є про громадянина в реєстрі "Оберіг".
Які ще зміни є в процесі мобілізації?
Нещодавно Міноборони ввело нову категорію відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+ для осіб, в яких один з батьків має інвалідність І чи II групи.
Міноборони оновило застосунок "Резерв+", додавши автоматичне відображення фото користувача в електронному документі Резерв ID. Проте фото доступне лише для користувачів із біометричним паспортом.
Окрім цього, Кабмін змінив порядок анулювання відстрочки від мобілізації для працівників критично важливих підприємств. Тепер у разі втрати підприємством відповідного статусу бронювання працівників може бути скасоване негайно, без урахування строку дії відстрочки.