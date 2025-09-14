В Украине до 5 ноября 2025 года официально продлен срок действия военного положения. Продолжается также всеобщая мобилизация, предусматривающая призыв к службе военнообязанных после получения повестки. В таких условиях на рабочем месте предусмотрены компенсации для определенных категорий мобилизованных.

Специалисты из адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" объяснили, при каких условиях мобилизованный работник может сохранить за собой заработную плату, передает 24 Канал.

Могут ли мобилизованные рассчитывать на сохранение зарплаты?

Согласно статье 119 Кодекса законов о труде Украины, за мобилизованными гражданами сохраняется их рабочее место.

Однако, по заработной плате, работодатель не обязан ее выплачивать, как это предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений" от 1 июля 2022 года № 2352.

В то же время юристы отмечают, что определенные категории военнослужащих имеют право на компенсационные выплаты в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов".

К этим категориям относятся:

лица, призванные по мобилизации;

контрактники;

срочники;

резервисты;

офицеры, которые проходят службу.

По словам адвокатов, такая компенсация охватывает все неиспользованные отпуска, а также учитывает выплаты, связанные с детьми.

Обратите внимание! Эта компенсация не начисляется автоматически – военнослужащий должен подать соответствующее заявление на имя руководителя не позднее последнего дня месяца, в котором он приобщается в ряды ВСУ.

