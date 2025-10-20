На сайте Верховной Рады появились два президентских законопроекта. Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.

В документах говорится о том, чтобы продлить всеобщую мобилизацию и военное положение с 5 ноября еще на 90 суток, то есть до 3 февраля 2026 года, передает 24 Канал.

Что известно о продлении военного положения в Украине?

Сначала законопроекты рассмотрят в профильном комитете Рады, а затем вынесут на голосование. Для принятия решения нужно не менее 226 голосов депутатов. Ожидается, что Верховная Рада проведет голосование на заседании 21 октября. Это будет уже 17-е голосование по этому вопросу.

После этого Зеленский подпишет данные законы.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. Военное положение запрещает военнообязанным гражданам выезжать за границу, но есть исключения.

Кто может сейчас выехать за границу?

По закону, выезд из Украины разрешен:

невоеннообязанным или исключенным из учета;

людям с инвалидностью (I – III группы);

родителям трех и более детей или тем, кто сам воспитывает ребенка;

мужчинам, чьи родственники погибли на войне;

юношам 18 – 22 лет;

тем, кто имеет отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью (при условии сопровождения).

Также за границу могут выезжать военные – для лечения, обучения, реабилитации или в отпуск с разрешения ТЦК или части.