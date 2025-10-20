Зеленський запропонував продовжити воєнний стан в Україні
- Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію до 3 лютого 2026 року.
- Верховна Рада розгляне законопроєкти 21 жовтня.
На сайті Верховної Ради з'явилися два президентські законопроєкти. Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію.
У документах йдеться про те, щоб продовжити загальну мобілізацію та воєнний стан з 5 листопада ще на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року, передає 24 Канал.
Дивіться також "Ми розділяємо позитив": Зеленський пояснив, що Трамп хоче отримати від зустрічі в Будапешті
Що відомо про продовження воєнного стану в Україні?
Спершу законопроєкти розглянуть у профільному комітеті Ради, а потім винесуть на голосування. Для ухвалення рішення потрібно не менше 226 голосів депутатів. Очікується, що Верховна Рада проведе голосування на засіданні 21 жовтня. Це буде вже 17-те голосування з цього питання.
Після цього Зеленський підпише дані закони.
Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація чоловіків від 25 до 60 років. Воєнний стан забороняє військовозобов'язаним громадянам виїжджати за кордон, але є винятки.
Хто може зараз виїхати за кордон?
За законом, виїзд з України дозволено:
- невійськовозобов'язаним або виключеним з обліку;
- людям з інвалідністю (I – III групи);
- батькам трьох і більше дітей або тим, хто сам виховує дитину;
- чоловікам, чиї родичі загинули на війні;
- юнакам 18 – 22 років;
- тим, хто має відстрочку по догляду за людиною з інвалідністю (за умови супроводу).
Також за кордон можуть виїжджати військові – для лікування, навчання, реабілітації або у відпустку з дозволу ТЦК чи частини.