В центре Осло взорвали военную ручную гранату
- В центре Осло 23 сентября взорвалась, вероятно, военная граната, после чего полиция обезвредила еще одно взрывное устройство.
- Правоохранители задержали подозреваемого и направили жителям норвежской столицы экстренное сообщение об опасности.
В центре норвежской столицы 23 сентября произошел взрыв, после чего полиция провела контролируемый подрыв еще одного устройства. Обошлось без пострадавших.
Правоохранители задержали подозреваемого и расследуют инцидент. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Взрыв в столице Норвегии: подробности
В центре Осло 23 сентября прогремел взрыв. Инцидент произошел недалеко от университетского кампуса, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля.
Как пишет издание, после взрыва на месте происшествия нашли еще один подозрительный предмет. Полиция предполагает, что речь идет о ручной гранате "военного образца". Она была обезврежена контролируемым подрывом.
Правоохранители сообщили о задержании подозреваемого. Местные СМИ уточняют, что речь идет о 13-летнем подростке, однако возраст задержанного полиция не комментирует.
Власти также направили жителям Осло экстренное сообщение на мобильные телефоны с предупреждением об опасности. Сейчас район считается безопасным.
Издание отмечает, что инцидент произошел после сообщений о появлении дронов вблизи аэропортов в столице Норвегии и Дании.
Что известно о дронах в Норвегии?
22 сентября над столицами Дании, Норвегии и в Швеции заметили неизвестные беспилотники, из-за чего в аэропортах Копенгагена и Осло временно остановили рейсы.
В Осло правоохранители задержали двух граждан Сингапура, которых обнаружили вблизи места запуска дронов.
Расследование инцидентов продолжается. Прямых доказательств причастности России пока нет, однако такую версию не исключают.