Правоохранители задержали подозреваемого и расследуют инцидент. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Неизвестные дроны летали в Дании, Норвегии, Швеции: все, что известно об инцидентах и последствиях

Взрыв в столице Норвегии: подробности

В центре Осло 23 сентября прогремел взрыв. Инцидент произошел недалеко от университетского кампуса, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля.

Как пишет издание, после взрыва на месте происшествия нашли еще один подозрительный предмет. Полиция предполагает, что речь идет о ручной гранате "военного образца". Она была обезврежена контролируемым подрывом.

Правоохранители сообщили о задержании подозреваемого. Местные СМИ уточняют, что речь идет о 13-летнем подростке, однако возраст задержанного полиция не комментирует.

Власти также направили жителям Осло экстренное сообщение на мобильные телефоны с предупреждением об опасности. Сейчас район считается безопасным.

Издание отмечает, что инцидент произошел после сообщений о появлении дронов вблизи аэропортов в столице Норвегии и Дании.

Что известно о дронах в Норвегии?