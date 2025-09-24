Правоохоронці затримали підозрюваного та розслідують інцидент. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Невідомі дрони літали у Данії, Норвегії, Швеції: усе, що відомо про інциденти та наслідки

Вибух в столиці Норвегії: подробиці

У центрі Осло 23 вересня пролунав вибух. Інцидент стався неподалік університетського кампусу, приблизно за пів кілометра від королівського палацу та посольства Ізраїлю.

Як пише видання, після вибуху на місці події знайшли ще один підозрілий предмет. Поліція припускає, що йдеться про ручну гранату "військового зразка". Її було знешкоджено контрольованим підривом.

Правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного. Місцеві ЗМІ уточнюють, що йдеться про 13-річного підлітка, однак вік затриманого поліція не коментує.

Влада також надіслала мешканцям Осло екстрене повідомлення на мобільні телефони з попередженням про небезпеку. Наразі район вважається безпечним.

Видання зазначає, що інцидент стався після повідомлень про появу дронів поблизу аеропортів у столиці Норвегії та Данії.

Що відомо про дрони в Норвегії?