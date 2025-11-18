Использовали гражданских как "живой щит": СБУ зафиксировала новое военное преступление россиян
- СБУ зафиксировала военное преступление российских сил в Донецкой области, которые 10 ноября использовали местных жителей как "живой щит".
- Открыто уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны, ведется следствие для установления виновных лиц.
Служба безопасности Украины зафиксировала еще одно военное преступление российских сил в Донецкой области. По данным следствия, 10 ноября оккупационные войска при попытке прорвать оборону на направлении Покровска использовали местных жителей как "живой щит".
Пострадали 3 гражданских. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
Смотрите также После удара по Измаилу повреждено судно с газом: из-за этого в Румынии эвакуировали село, – СМИ
Что известно об очередном военном преступлении оккупантов?
Предварительно установлено, что речь идет о 1-м мотострелковом батальоне 506-го мотострелкового полка России, который пытался продвинуться на юго-восток от Покровска.
В ходе боев в жилом секторе одна из штурмовых групп схватила трех гражданских – мужчину, женщину и 13-летнего ребенка. После этого оккупанты получили по радиосвязи приказ использовать захваченных людей для прикрытия в случае столкновения с украинскими силами.
Захватчики принудительно гнали пленных впереди себя во время "зачистки" домов.
Такие действия прямо противоречат статье 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения и являются военным преступлением. На основании собранных материалов следователи СБУ открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Сейчас идет следствие, устанавливаются все детали инцидента и лиц, причастных к преступлению, чтобы привлечь их к ответственности. Оперативные действия осуществляют сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
Россияне расстреляли двух украинских военнослужащих
Российские оккупанты расстреляли от 2 до 5 украинских военнослужащих в окрестностях Затишья в Запорожской области. Омбудсман Дмитрий Лубинец направил официальные письма в МККК и ООН, призвав международное сообщество немедленно отреагировать.
Через 20 минут оккупантов ликвидировали FPV-дроном.