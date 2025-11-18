Використовували цивільних як "живий щит": СБУ зафіксувала новий воєнний злочин росіян

Служба безпеки України зафіксувала ще один воєнний злочин російських сил на Донеччині. За даними слідства, 10 листопада окупаційні війська під час спроби прорвати оборону на напрямку Покровська використали місцевих мешканців як "живий щит".

Постраждали 3 цивільних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Що відомо про черговий воєнний злочин окупантів?

Попередньо встановлено, що йдеться про 1-й мотострілецький батальйон 506-го мотострілецького полку Росії, який намагався просунутися на південний схід від Покровська.

У ході боїв у житловому секторі одна зі штурмових груп схопила трьох цивільних – чоловіка, жінку та 13-річну дитину. Після цього окупанти отримали по радіозв’язку наказ використовувати захоплених людей для прикриття у випадку зіткнення з українськими силами.

Загарбники примусово гнали полонених попереду себе під час "зачистки" будинків.

Такі дії прямо суперечать статті 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення та є воєнним злочином. На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Наразі триває слідство, встановлюються всі деталі інциденту та осіб, причетних до злочину, аби притягнути їх до відповідальності. Оперативні дії здійснюють співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

