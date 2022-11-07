Во время оккупации Изюмщины оккупанты расстреляли в упор машины с гражданскими: что известно

Во время оккупации Изюмщины российские военные расстреляли машину с гражданскими украинцами. Прокуроры установили жертву трагедии.

Очередной акт военного преступления российских военных был зафиксирован в селе Спиваковка Изюмского района. Оккупанты стреляли по машинам гражданских, которые пытались эвакуироваться.

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Подробности преступления

По предварительной версии следствия, 16 апреля жители села Спиваковка Изюмского района на трех автомобилях пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Одна машина успела уехать, однако две другие российские военные расстреляли в упор при выезде из села. Предварительно, оккупанты вели обстрел из автоматического огнестрельного оружия – автоматов и пулеметов.

Оккупанты расстреляли гражданских, которые хотели уехать: фото

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6 ноября следственно-прокурорская группа эксгумировала труп 37-летнего мужчины, сидевшего за рулем одного из автомобилей. При поверхностном осмотре убитого обнаружили 4 пулевых ранения. Ему трижды выстрелили в спину и еще раз в область таза.

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