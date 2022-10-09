В яме-пыточной россиян нашли 2 тела, скованных наручниками. Один из пленных отчеканил на стене позывной, вероятно, свой. Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно о пыточной в Боровой

Криминалист Нацполиции Леонид Пустовит рассказал, что в яме обнаружили тела двоих, вероятно, мужчин с признаками насильственной смерти. Между собой они были скреплены металлическими наручниками.

Пленные лежали параллельно на решетке и не могли сами вылезти из ямы. Один из мужчин отчеканил позывной, вероятно, свой, чтобы его могли узнать. Но действительно ли это позывной замученного человека установит экспертиза. Тела настолько изуродованы, что невозможно установить, будь то женщина или мужчина.

Они в наручниках были, даже в самой яме (пленник – 24 канал) хотел выцарапать свое имя, чтобы могли его узнать... Дальше будут проводиться соответствующие экспертизы и будут устанавливаться причины смерти. Но то, что их мучили, – да. Они так и умерли в яме. Следствие установит, от чего,

– рассказал Леонид Пустовит.

В Боровой нашли яму-пыточную: смотрите видео

Согласно данным Нацполиции, яма-пыточная в Боровой организована оккупантами на базе "Свет Шахтера", которую россияне использовали как штаб.

Бабушка нашла в этой яме тело своего внука

О штабе и пыточной яму рассказала жительница Боровой. Ее внука Сергея оккупанты похитили 9 сентября. Именно в этой яме россияне пытали Сергея Авдеева, бывшего участника АТО. Его тело бабушка обнаружила самостоятельно, после того как российские военные покинули территорию базы.

По словам отца убитого парня, на теле было много резаных ран и 15 огнестрельных ранений. Родственники Сергея перезахоронили его тело.

Еще 2 тела, которые нашли в этой яме, похожи на мужские. Людям примерно 30 – 40 лет и они прикованы левой рукой к правой ноге. У трупов обнаружены огнестрельные ранения на черепе и виске.

В Боровой много пропавших АТОшников

То, что на позициях россиян могут быть замучены, подсказали местные. Люди сообщили, что оккупанты забирали "на допросы" местных участников АТО. Кого отпускали, кого не отпускали. Где пока пропавшие никто не знает.

Важно. По состоянию на 6 октября в деоккупированной Харьковской области обнаружили уже 22 пыточные.