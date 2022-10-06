Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, одну из последних пыточных обнаружили в селе Пески-Радьковские.

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Кроме того, на территории базы отдыха в поселке Боровая обнаружили 2 тела со следами насильственной смерти.

На Харьковщине обнаружили 22 пыточные

Как сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, всего на деоккупированной территории области обнаружили уже 22 пыточные.

Почти во всех крупных городах и населенных пунктах, где базировались воинские части российской армии, были обустроены места, где содержали гражданских и военнопленных и пытали их,

– рассказал Болвинов.

Оккупанты жестокого пытали украинцев

По информации полиции, наиболее распространенными способами пыток были:

Подключение проводов и пропускание электрического тока через тело , что причиняло человеку боль.

, что причиняло человеку боль. Сильное избиение палками и другими предметами.

палками и другими предметами. Есть факты, когда сдирали ногти .

. По словам Болвинова, есть и другие ужасающие факты пыток, в частности использование противогаза для удушения.

У правоохранителей впереди – большая работа

Как отметила журналистка из Харькова, исследуя места бесчеловечного обращения с украинцами, правоохранители получают показания как от людей, которые сами побывали в этих пыточных, так и от близких людей жертв.

У правоохранителей впереди большая и серьезная работа. Таких дел, к сожалению, очень много,

– сказала журналистка.

Количество свидетельств о пытках растет

По ее словам, ежедневно количество свидетельств о случаях незаконного содержания и пытках украинцев только увеличивается.

Есть факты, когда и женщины попадали в такие пыточные. В одну из пыточных попал мужчина, которого оккупанты выхватили с улицы и обвинили в том, что он – корректировщик огня,

– рассказала Черненко.

Она подчеркнула, что российские оккупанты из-за надуманных обвинений тянули людей в пыточные и незаконные тюрьмы. Многие украинцы провели в таких местах несколько месяцев.

Анна Черненко рассказала об обнаруженных на Харьковщине пыточных: смотрите видео

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