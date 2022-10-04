Россияне устроили пытки супругов за проукраинскую позицию. Случай произошел в Скадовском районе.

Кстати ВСУ завезли "хлопок" в Таврийск: что произошло и как оккупанты перевозят боеприпасы и военных

Оккупанты взорвали дом супругов

Сообщается, что оккупанты избили мужчину. Жену же похитили и вывезли в неизвестном направлении. Кроме того, оккупанты решили взорвать дом супругов.

Во временно оккупированных городах, в частности в Херсоне и Голой Пристани, россияне продолжают заниматься мародерством. Оккупанты отбирают у местных автомобили, жилье и документы на право собственности.

Какая ситуация в Херсонской области

Недавно в Бериславе на Херсонщине произошел "хлопок", в результате которого взорвалось здание полиции, где размещались россияне. После этого оккупанты решили ради собственной безопасности жить в частном секторе.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в Херсонской области оккупанты выселяют из домов местных жителей. Захватчики это делают для того, чтобы разместить новоприбывших военных.

Но дела в оккупантов на Херсонщине плохи из-за контрнаступления ВСУ. По неподтвержденным данным, наши воины 4 октября освободили на Херсонском направлении сразу 9 населенных пунктов:

Староселье,

Большая Александровка,

Давыдов Брид,

Блакитное,

Новодмитровка,

Нововоскресенское,

Новониколаевка,

Новопетровка,

Дудчаны.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что накануне ВСУ освободили Осокоровку, Золотую Балку, Михайловку, Крещеновку и Шевченковку. По его словам, оккупационная армия под давлением ВСУ отходит на значительное расстояние.

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