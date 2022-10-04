Россияне устроили пытки супругов за проукраинскую позицию. Случай произошел в Скадовском районе.
Кстати ВСУ завезли "хлопок" в Таврийск: что произошло и как оккупанты перевозят боеприпасы и военных
Оккупанты взорвали дом супругов
Сообщается, что оккупанты избили мужчину. Жену же похитили и вывезли в неизвестном направлении. Кроме того, оккупанты решили взорвать дом супругов.
Во временно оккупированных городах, в частности в Херсоне и Голой Пристани, россияне продолжают заниматься мародерством. Оккупанты отбирают у местных автомобили, жилье и документы на право собственности.
Какая ситуация в Херсонской области
Недавно в Бериславе на Херсонщине произошел "хлопок", в результате которого взорвалось здание полиции, где размещались россияне. После этого оккупанты решили ради собственной безопасности жить в частном секторе.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в Херсонской области оккупанты выселяют из домов местных жителей. Захватчики это делают для того, чтобы разместить новоприбывших военных.
Но дела в оккупантов на Херсонщине плохи из-за контрнаступления ВСУ. По неподтвержденным данным, наши воины 4 октября освободили на Херсонском направлении сразу 9 населенных пунктов:
- Староселье,
- Большая Александровка,
- Давыдов Брид,
- Блакитное,
- Новодмитровка,
- Нововоскресенское,
- Новониколаевка,
- Новопетровка,
- Дудчаны.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что накануне ВСУ освободили Осокоровку, Золотую Балку, Михайловку, Крещеновку и Шевченковку. По его словам, оккупационная армия под давлением ВСУ отходит на значительное расстояние.
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