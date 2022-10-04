Росіяни влаштували катування подружжя за проукраїнську позицію. Випадок стався у Скадовському районі.

До речі ЗСУ завезли "бавовну" в Таврійськ: що сталося та як окупанти перевозять боєприпаси та військових

Окупанти підірвали будинок подружжя

Повідомляється, що окупанти побили чоловіка. Натомість дружину викрали й вивезли в невідомому напрямку. Крім того, окупанти вирішили підірвати будинок подружжя.

В тимчасово окупованих містах, зокрема, в Херсоні та Голій Пристані, росіяни продовжують займатися мародерством. Окупанти відбирають у місцевих автомобілі, житло і документи на право власності.

Яка ситуація на Херсонщині

Нещодавно у Бериславі на Херсонщині сталася "бавовна", внаслідок якої вибухнула будівля поліції, де розміщувалися росіяни. Після цього окупанти вирішили заради власної безпеки жити у приватному секторі.

Раніше у Генштаб ЗСУ повідомляли, що на Херсонщині окупанти виселяють з домівок місцевих мешканців. Загарбники це роблять для того, щоб розмістити новоприбулих військових.

Та справи в окупантів на Херсонщині кепські через контрнаступ ЗСУ. За непідтвердженими даними, наші воїни 4 жовтня звільнили на Херсонському напрямку відразу 9 населених пунктів:

Старосілля,

Велика Олександрівка,

Давидів Брід,

Блакитне,

Новодмитрівка,

Нововоскресенське,

Новомиколаївка,

Новопетрівка,

Дудчани.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що напередодні ЗСУ звільнили Осокорівку, Золоту Балку, Михайлівку, Хрещенівку та Шевченківку. За його словами, окупаційна армія під натиском ЗСУ відходить на значну відстань.

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