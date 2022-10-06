Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, одну з останніх катівень виявили у селі Піски-Радьківські.

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Окрім того, на території бази відпочинку у селищі Борова знайшли 2 тіла зі слідами насильницької смерті.

На Харківщині виявили 22 катівні

Як повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, загалом на деокупованій території області виявили вже 22 катівні.

Майже у всіх великих містах та населених пунктах, де базувалися військові частини російської армії, були облаштовувані такі місця, де утримували цивільних та військовополонених та катували їх,

– розповів Болвінов.

Окупанти жорсткого катували українців

За інформацією поліції, найпоширенішими способами катування були:

Під'єднання дротів та пропускання електричного струму через тіло , що завдавало людині болю.

, що завдавало людині болю. Сильне побиття палицями та іншими предметами

палицями та іншими предметами Є факти, коли здирали нігті .

. За словами Болвінова, є й інші жахливі факти катувань, зокрема використання протигаза для удушення.

У правоохоронців попереду – велика робота

Як зазначила журналістка з Харкова, досліджуючи місця нелюдського поводження з українцями, правоохоронці отримують свідчення як від людей, які самі побували у цих катівнях, так і від близьких людей жертв.

У правоохоронців попереду – велика та серйозна робота. Таких справ, на жаль, дуже багато,

– сказала журналістка.

Кількість свідчень про катування зростає

За її словами, щодня кількість свідчень про випадки незаконного утримання та катування українців тільки збільшується.

Є факти, коли й жінки потрапляли в такі катівні. В одну з катівень потрапив чоловік, якого окупанти вихопили з вулиці і звинуватили у тому, що він – коригувальник вогню,

– розповіла Черненко.

Вона наголосила, що російські окупанти через надумані обвинувачення тягнули людей до катівень та незаконних в'язниць. Багато українців провели у таких місцях по кілька місяців.

Анна Черненко розповіла про виявлені на Харківщині катівні: дивіться відео

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