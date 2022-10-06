Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, одну з останніх катівень виявили у селі Піски-Радьківські.
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Окрім того, на території бази відпочинку у селищі Борова знайшли 2 тіла зі слідами насильницької смерті.
На Харківщині виявили 22 катівні
Як повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, загалом на деокупованій території області виявили вже 22 катівні.
Майже у всіх великих містах та населених пунктах, де базувалися військові частини російської армії, були облаштовувані такі місця, де утримували цивільних та військовополонених та катували їх,
– розповів Болвінов.
Окупанти жорсткого катували українців
За інформацією поліції, найпоширенішими способами катування були:
- Під'єднання дротів та пропускання електричного струму через тіло, що завдавало людині болю.
- Сильне побиття палицями та іншими предметами
- Є факти, коли здирали нігті.
- За словами Болвінова, є й інші жахливі факти катувань, зокрема використання протигаза для удушення.
У правоохоронців попереду – велика робота
Як зазначила журналістка з Харкова, досліджуючи місця нелюдського поводження з українцями, правоохоронці отримують свідчення як від людей, які самі побували у цих катівнях, так і від близьких людей жертв.
У правоохоронців попереду – велика та серйозна робота. Таких справ, на жаль, дуже багато,
– сказала журналістка.
Кількість свідчень про катування зростає
За її словами, щодня кількість свідчень про випадки незаконного утримання та катування українців тільки збільшується.
Є факти, коли й жінки потрапляли в такі катівні. В одну з катівень потрапив чоловік, якого окупанти вихопили з вулиці і звинуватили у тому, що він – коригувальник вогню,
– розповіла Черненко.
Вона наголосила, що російські окупанти через надумані обвинувачення тягнули людей до катівень та незаконних в'язниць. Багато українців провели у таких місцях по кілька місяців.
Анна Черненко розповіла про виявлені на Харківщині катівні: дивіться відео
Звірства росіян на Харківщині
- У підвалі одного з будинків у звільненому ЗСУ селищі Піски-Радьківські знайшли катівню. Поліціянти почали документувати злочини, які скоїли там росіяни. У катівні також знайшли коробку з вирваними зубними протезами.
- В іноземних медіа з'явилося припущення, що протези не належать жертвам російських знущань.
- Як повідомили у поліції, вся інформація стосовно того, що сталося в селищі, зараз перевіряється. Зокрема, в поліції вже призначили молекулярно-генетичну експертизу. Вона допоможе ідентифікувати людей, яким належать вирвані зубні протези, за ДНК.