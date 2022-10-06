В іноземних медіа з'явилося припущення, що протези не належать жертвам російських знущань. Під час брифінгу начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов відповів на нього і розповів про деталі розслідування.

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Німецьке видання вважає, що протези не належать закатованим

Журналісти Bild побували в деокупованому селі й місцеві жителі підтвердили катування з боку російських солдатів. Вони також опитали місцевого жителя Пісок-Радьківських, який стверджує, що всі зубні протези належать йому.

Стоматолог Сергій з Пісків-Радьківських поділився, що окупанти обікрали його будинок.

Ці зуби схожі на ті, що з моєї колекції, які тут були розграбовані,

– зауважив стоматолог.

Він припускає, що росіяни подумали, що протези зі справжнього золота. Тому й забрали їх зі собою.

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Поліція відреагувала на такі припущення

Сергій Болвінов каже, що вся інформація стосовно того, що сталося в селищі, зараз перевіряється. Зокрема в поліції вже призначили молекулярно-генетичну експертизу.

Вона допоможе ідентифікувати людей, яким належать вирвані зубні протези, за ДНК. Також начальник поліції зазначив, що особу стоматолога, який вважає, що протези з його колекції, вже встановлено. Найближчим часом поліція допитає його.

Про кількість протезів та людей, яким їх вирвали, поки не говорять. Детальніше про це згодом можна буде дізнатися від експертів.

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Контейнер з зубними протезами: що відомо

У підвалі одного з будинків у звільненому ЗСУ селищі Піски-Радьківські знайшли катівню. Поліцейські почали документувати злочини, що скоїли там росіяни. У катівні також знайшли коробку з вирваними зубними протезами.

Міноборони України поширило світлину з моторошним контейнером і припустили, що це результати тортур окупантів. У міністерстві порівняли росіян з нацистами, що під час Другої Світової виривали зуби своїм жертвам.

Міноборони України про знайдений контейнер з протезами:

Головні версії того, звідки взялися протези:

Перша – загарбники виривали зуби, завдаючи нелюдських тортур полоненим.

– загарбники виривали зуби, завдаючи нелюдських тортур полоненим. Друга – зубні протези вирвали у мертвих, щоб залякувати людей, чи задля наживи.

– зубні протези вирвали у мертвих, щоб залякувати людей, чи задля наживи. Третя – вміст контейнера – частина приватної колекції місцевого стоматолога.

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