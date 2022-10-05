Так, у звільнених Пісках-Радьківських, що у Борівському районі Харківщини, правоохоронці виявили чергову катівню росіян. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Заживо закопували людей

Катівня розташована неподалік житлових будинків, тому місцеві мешканці чули крики людей, з яких безжалісно знущалися російські військові.

Людей закопували в землю, а потім відкопували,

– повідомила кореспондентка.

Звірства російських окупантів в Україні не знають меж. Вони жорстоко били людей та катували їх електрострумом.



Окупанти жорстоко катували полонених / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова

Черненко розповіла деталі щодо виявленої на Харківщині катівні: дивіться відео

Катували за допомогою протигазу та тліючої ганчірки

Напередодні очільник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що катівню виявили у підвалі одного з житлових будинків у Пісках-Радьківських. За його словами, про неї повідомили жителі села.

Болвінов розповів, що в підвалі утримували полонених – місцевих мешканців, бійців АТО та полонених зі Збройних Сил України. Правоохоронці встановили, що росіяни катували українців за допомогою протигазу та тліючої ганчірки. Крім того, слідчі знайшли у катівні:

фалоімітатор,

коробку з вирваними зубними протезами,

дроти з мотузками,

лист з опитуванням одного з полонених.



Протигаз, яким катували українців / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова



Окупанти виривали зубні протези / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова

Як повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області, поліція уже встановила прізвища військовослужбовців, над якими знущались росіяни.

Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного,

– наголосив він.

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