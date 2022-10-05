Так, у звільнених Пісках-Радьківських, що у Борівському районі Харківщини, правоохоронці виявили чергову катівню росіян. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Заживо закопували людей
Катівня розташована неподалік житлових будинків, тому місцеві мешканці чули крики людей, з яких безжалісно знущалися російські військові.
Людей закопували в землю, а потім відкопували,
– повідомила кореспондентка.
Звірства російських окупантів в Україні не знають меж. Вони жорстоко били людей та катували їх електрострумом.
Окупанти жорстоко катували полонених / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова
Черненко розповіла деталі щодо виявленої на Харківщині катівні: дивіться відео
Катували за допомогою протигазу та тліючої ганчірки
Напередодні очільник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що катівню виявили у підвалі одного з житлових будинків у Пісках-Радьківських. За його словами, про неї повідомили жителі села.
Болвінов розповів, що в підвалі утримували полонених – місцевих мешканців, бійців АТО та полонених зі Збройних Сил України. Правоохоронці встановили, що росіяни катували українців за допомогою протигазу та тліючої ганчірки. Крім того, слідчі знайшли у катівні:
- фалоімітатор,
- коробку з вирваними зубними протезами,
- дроти з мотузками,
- лист з опитуванням одного з полонених.
Протигаз, яким катували українців / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова
Окупанти виривали зубні протези / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова
Як повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області, поліція уже встановила прізвища військовослужбовців, над якими знущались росіяни.
Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного,
– наголосив він.
Звірства росіян в Україні: останні новини
- Загалом на Харківщині знайшли 18 катівень, де окупанти утримували й катували цивільних людей. Загарбники облаштували катівні там, де були місця їхньої дислокації. Це такі населені пункти як: Балаклія, Куп'янськ, Ізюм, Вовчанськ, Козача Лопань та інші.
- Захисники виявили у звільненій Балаклії в'язницю, де окупанти безпідставно утримували та катували місцевих. Серед затриманих були й жінки, з яких також знущалися та били. Крім того, коли загарбники відступали, залишили людей замкненими в камерах без води та їжі.
- Також росіяни катували людей й у Козачій Лопані. У підвальному приміщенні так званої "народної міліції" були прилади для катувань. Правоохоронці вже встановили людей, які працювали там на загарбників.