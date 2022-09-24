Станом на сьогодні відомо про 18 місць, де росіяни утримували й катували цивільних людей. Про це 24 каналу сказав начальник слідчого управляння поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Де росіяни облаштовували катівні

За словами Болвінова, російські загарбники облаштували катівні там, де були місця їхньої дислокації. Це такі населені пункти як: Балаклія, Куп'янськ, Ізюм, Вовчанськ, Козача Лопань та інші.

Вони займали приміщення будівель поліції, де були розташовані ізолятори тимчасового утримання, які у час війни не використовувалися, однак росіяни знайшли для них застосування,

– відзначив начальник слідчого управління.

Ці місця заповнювали максимальною кількістю цивільного населення. "Могли звинуватити кожного перехожого на вулиці, що він є "наводчиком", співпрацює із ЗСУ або взагалі має проукраїнські погляди", – наголосив начальник слідчого управляння поліції Харківщини.

Болвінов розповів, що росіяни вдиралися до приміщення, проводили обшук, зав'язували очі та рука, поміщали в цю катівню, били, дуже часто застосовували напругу, прив'язуючи дроти до пальців рук. "Іноді вони застосовували звірства щодо наших людей", – сказав він.

Поліція також зафіксувала факти, коли в результаті таких катувань люди помирали. Їх видавали родичам у закритій труні, не дозволяючи попрощатися та провести відповідні процедури поховання.

Це зараз для нас є викликами, у зв'язку з цим дуже багато роботи для поліції, щоб встановити усі факти, ідентифікувати людей, встановити причини та події, які цьому слугували. А головне – знайти винуватців,

– зауважив Болвінов.

Він додав, що наразі кваліфіковані кадри поліції зосередили усі зусилля на Харківщині. Ба більше, приїхали криміналістичні лабораторії з інших областей. Зокрема, долучилися фахівці, які працювали на території міст Буча та Ірпінь.

Основна мета – якісно зібрати світову інформацію на місці подій та доказову базу. "Ми вилучаємо ДНК, відбитки пальців, документи, щоб ідентифікувати російських катів, які творили злочини на цих територіях", – сказав він.

Поліція комунікує з іншими службами, які володіють оперативною інформацією щодо дислокації російських підрозділів. Окупанти дуже швидко тікали з території Харківщини, тож залишили дуже багато документів, корисних для слідства. З цими матеріалами зараз працює поліція, кіберполіція, карний розшук та інші оперативні підрозділи.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Росіяни продовжують зазнавати невдач в Україні. За даними британської розвідки, українські війська убезпечили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Росія намагалася інтегрувати Оскіл в консолідовану лінію оборони після виведення своїх сил на початку місяця.

Українців попереджають про небезпеку у лісах, особливо на тих територіях, які деокупували. Нещодавно на міні підірвалися двоє чоловіків у Чугуївському та Ізюмському районах.

22 вересня загарбники завдали удару по звільненому Куп'янську Харківської області. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі – троє дітей та літня жінка.

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