Росіяни вдарили по звільненому Куп'янську

Унаслідок атаки по Куп'янську поранені троє дітей та літня жінка. Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

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Спершу було відомо про двох постраждалих дітей, втім, згодом Харківська обласна клінічна дитяча лікарня №1 повідомила про третю.

Так, внаслідок обстрілу Куп'янського району мінно-вибухові травми отримали троє дітей. Їх госпіталізували – стан важкий і середньої тяжкості.

Також госпіталізована 72-річна жінка, її стан важкий.

Окупанти обстрілюють житлові масиви Куп'янська авіабомбами на парашутах

Після деокупації Харківщини правоохоронці щоденно фіксують воєнні злочини, вчинені російської армією.

Так, було виявлено спарашутовані бетонобійні авіабомби ФАБ-500. Вага бойового заряду однієї бомби сягає 500 кілограмів, довжина – понад 2 метри. Серед всіх місць, де впали ФАБ-500, – житлові масиви. Це означає, що окупанти цілеспрямовано скидували бомби прямо на будинки.

Коли саме окупанти скинули на місто авіабомби, не уточнюється. На фото видно, що одна з них навіть не розірвалася і лежить біля воріт приватного будинку, а друга – розвалена на частини, приземлилася у траву.



Росіяни обстрілювали Куп'янськ авіабомбами на парашутах / Фото Харківська облпрокуратура



Авіабомба, яка не розірвалася / Фото Харківська облпрокуратура



Авіабомба, яка приземлилася у траву в Куп'янську / Фото Харківська облпрокуратура

Що цьому передувало

16 вересня українські військові повністю звільнили місто Куп'янськ у Харківській області. Там замайорів український прапор.

Варто пригадати, що Куп'янськ розміщений на річці Осколі, що є притокою Сіверського Дінця. Це другий після Харкова найбільший залізничний вузол Харківської області, що розташований неподалік від кордону з росією. Тобто всього за 40 кілометрів.

Ще 10 вересня українські воїни розгорнули синьо-жовтий прапор біля будівлі міської адміністрації у Куп'янську.

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