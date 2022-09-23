Россияне ударили по освобожденному Купянску

В результате атаки по Купянску ранены трое детей и пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной военной администрации.

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Сначала было известно о двух пострадавших детях, впрочем, впоследствии Харьковская областная клиническая детская больница №1 сообщила о третьем.

Так, в результате обстрела Купянского района минно-взрывные травмы получили трое детей. Их госпитализировали – состояние тяжелой и средней тяжести.

Также госпитализирована 72-летняя женщина, ее состояние тяжелое.

Оккупанты обстреливают жилые массивы Купянскими авиабомбами на парашютах

После деоккупации Харьковщины стражи порядка ежедневно фиксируют военные преступления, совершенные российской армией.

Так, были обнаружены парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500. Вес боевого заряда одной бомбы достигает полутоны, длина – более 2 метров. Среди всех мест, где упали ФАБ-500 – жилые массивы. Это означает, что оккупанты целенаправленно сбрасывали бомбы прямо на дома.

Когда именно оккупанты сбросили на город авиабомбы, не уточняется. На фото видно, что одна из них даже не разорвалась и лежит у ворот частного дома, а вторая развалилась на части, приземлилась в траву.



Россияне обстреливали Купянск авиабомбами на парашютах / Фото Харьковская облпрокуратура



Неразорвавшаяся авиаабомба / Фото Харьковская облпрокуратура



Авиабомба, приземлившаяся в траву в Купянске / Фото Харьковская облпрокуратура

Что этому предшествовало

16 сентября украинские военные полностью освободили город Купянск в Харьковской области. Там развевался украинский флаг.

Стоит вспомнить, что Купянск расположен на реке Осколе, которая является притоком Северского Донца. Это второй после Харькова крупнейший железнодорожный узел Харьковской области, расположенный недалеко от границы с Россией. То есть всего в 40 километрах.

Еще 10 сентября украинские воины развернули сине-желтое знамя у здания городской администрации в Купянске.

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