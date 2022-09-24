Про чергові такі випадки на Харківщині розповів очільник регіону Олег Синєгубов. На міні підірвалися двоє чоловіків у Чугуївському та Ізюмському районах.

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Чоловіки збирали гриби

За словами Синєгубова, в Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні, коли збирав гриби.

Такий самий нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби.

Синєгубов вкотре нагадав усім, що відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів.

Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів,

– сказав він.

Голова ОВА закликав людей утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров'я.

На міні окупантів підірвалося цивільне авто

Неподалік від блокпоста окупантів у Василівці на Запоріжжі 16 вересня автомобіль з цивільними підірвався на ворожій міні.

При цьому, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповідав, що росіяни не погоджують гуманітарних коридорів з окупованих міст. Відтак, українці не мають гарантій безпеки.

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