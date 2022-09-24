Про чергові такі випадки на Харківщині розповів очільник регіону Олег Синєгубов. На міні підірвалися двоє чоловіків у Чугуївському та Ізюмському районах.
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Чоловіки збирали гриби
За словами Синєгубова, в Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні, коли збирав гриби.
Такий самий нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби.
Синєгубов вкотре нагадав усім, що відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів.
Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів,
– сказав він.
Голова ОВА закликав людей утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров'я.
На міні окупантів підірвалося цивільне авто
- Неподалік від блокпоста окупантів у Василівці на Запоріжжі 16 вересня автомобіль з цивільними підірвався на ворожій міні.
- При цьому, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповідав, що росіяни не погоджують гуманітарних коридорів з окупованих міст. Відтак, українці не мають гарантій безпеки.
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