Об очередных таких случаях на Харьковщине рассказал глава региона Олег Синегубов. На мине взорвались двое мужчин в Чугуевском и Изюмском районах.

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Мужчины собирали грибы

По словам Синегубова, в Чугуевском районе ранения получил 45-летний мужчина. Он взорвался на мине, когда собирал грибы.

Такой же несчастный случай произошел с 24-летним жителем Изюмского района, который также собирал грибы.

Синегубов в очередной раз напомнил всем, что посещение лесов сейчас очень опасно из-за большого количества мин и неразорванных боеприпасов.

Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов,

– сказал он.

Глава ОВА призвал людей воздержаться от посещения лесов, сейчас это может стоить жизни или здоровья.

На мине оккупантов взорвался гражданский автомобиль

Недалеко от блокпоста оккупантов в Васильевке на Запорожье 16 сентября автомобиль с гражданскими взорвался на вражеской мине.

При этом заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказывал, что россияне не согласовывают гуманитарных коридоров из оккупированных городов. Следовательно, у украинцев нет гарантий безопасности.

Россияне также взрываются на минах: смотрите видео