Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначили, що пропагандисти розповідають про нещасний випадок з італійським журналістом Маттіа Сорбі.

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"Знімальна група намагалася потрапити в окупований Херсон, але авто підірвалося на міні: водій загинув, а італійський журналіст отримав поранення", – зазначили в Центрі.

Вирушив без будь-якого супроводу

Окупанти назвали підрив на міні провокацією українських спецслужб. За словами росіян, якісь невідомі люди в формі проводили Сорбі до кордону. Проте нібито не повідомили про заміновану дорогу, бо хотіли, щоб італієць підірвався і можна було публічно звинуватити росармію.

У Центру стратегічних комунікацій зазначили, що Сорбі був воєнкором італійського телеканалу RAI. Зв'язок з ним втратили 31 серпня. Журналіст поїхав до Миколаєва, а згодом вирушив у бік Херсону. Його відмовляли, оскільки населені пункти, які хотів відвідати італієць, були у "червоній зоні" через важкі бої.

Сорбі пересувався без будь-якого супроводу: біля нього не було військових і навіть фіксер відмовився їхати. Відтак, невідомо, чому воєнкор хотів перетнути лінію бойового зіткнення без узгодження й у невстановленому місці.

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Відомий як гомофоб

Відомо, що Маттіа Сорбі раніше працював воєнкором телеканалу російського міноборони "звєзда". Він поширював брехню про донецький аеропорт в 2014 році.

Можемо припустити, що Сорбі мав попередні домовленості з російськими військовими, які окупували Херсон,

– написали у Центрі.

Додали, що журналіст відомий в Італії як гомофоб, противник біженців і пропагандист сумнівних ідеологій.

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