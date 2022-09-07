Усе це для того, аби позбавити Україну міжнародної підтримки. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував основні антиукраїнські меседжі та наративи, які росія просувала в серпні в інтернеті різними мовами, передає 24 канал.

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7 прикладів кремлівських наративів

"Лише 30% західної зброї потрапляє на передову"

Це наратив спершу з'явився в англомовному сегменті, а згодом повторювався й італійською мовою на проросійських сайтах. Він спирається на маніпулятивну інформацію в сюжеті CBS про те, нібито "зброя, яку Вашингтон постачає Україні, можуть перепродати третім країнам".

Увага! Щоправда, після закликів МЗС України інформацію про "30%" канал з сайту прибрав.

Крім цього, у Пентагоні раніше заявляли, що США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду, а також "немає ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ".

"Київ та "націоналістичні угрупування" можуть використати АЕС для провокацій"

На тих же італомовних проросійських сайтах поширювали інформацію, що Україна нібито "готує масштабну провокацію під час візиту керівника ООН на атомну електростанцію для шантажу Європи".

Хоча насправді саме росія, руйнуючи міста та створюючи провокації поблизу Запорізької АЕС показала, хто насправді є силами хаосу.

"Україна скоює воєнні злочини, розміщуючи свої війська біля шкіл, лікарень та житлових будинків"

Це традиційне для путінського режиму виправдання агресії. Зрозуміле прагнення кремля переконати, що українці "самі винуваті" в жертвах, бо не так захищаються. На жаль, цей наратив підсили й заяви зі скандального звіту від Amnesty International.

Однак тут варто наголосити, що це саме росія увірвалася на наші території й скоює злочини проти цивільного населення та знищує українські міста.

Крім цього, в серпні помітили що і в матеріалах німецькомовних проросійських ресурсів антиукраїнські маніпулятивні меседжі почали звучати доволі відкрито і різко. Наприклад такі фейки поширювало проросійське джерело SNA:

"Українська армія застосовує заборонені протитанкові міни";

"Український склад боєприпасів знаходився у житловому будинку";

"Українського полоненого розстріляли товариші та кинули у канаві";

"Український батальйон обстріляв дитсадок";

Збройні сили України розбомбили в'язницю в місті Оленівка (Донбас), де утримують полонених українських військових".

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Італійській аудиторії ж розповідали, що "24 лютого СБУ офіційно віддала наказ у всіх містах України заарештовувати та завдавати ударів по будь-яких опонентах, які висловлюють критику політики Києва або вимагають відродження принципів Мінських угод […] А щоб звільнитися від звинувачень у позасудових репресіях, було рекомендовано доручити найбруднішу роботу місцевій територіальній обороні, яка складається з неонацистських сил і звичайних злочинців".

Це при тому, що саме росія воює найманцями ПВК та мобілізує російських зеків.

Пропагандисти також продовжують звинувачувати українських військових в обстрілах мирного населення та руйнуванні об'єктів цивільної інфраструктури. Помітні спроби й посварити між собою військово-політичне керівництво країни.

Зафіксували й чергові спроби пояснити агресію мовним питанням. На додачу пропаганда намагається дурити італійців твердженнями, нібито російськомовні регіони виступають за росію.

"Захід розігрує конфлікт з росією в Україні і українське керівництво віддало за це всю країну"

"Україна не зацікавлена в закінченні війни, США воюють з росією руками українців за гроші Європи", – такі меседжі зустрічаються також на німецькомовних проросійських ресурсах. "Економіку ЄС "рознесуть на порох" через санкції". "Україна намагається шантажувати Європу і помститися Угорщині за відмову постачати зброю київському режиму", – один з меседжів, який зустрічається в Угорщині. "Сьогодні українська проблема – не що інше, як вигідний бізнес для західних країн, а сама Україна – жертва боротьби за світове лідерство США та росії", – пишуть на проросійських італійських онлайн-ресурсах. "Західні країни готові знищити не лише власні економіки, але й усю міжнародну фінансову систему, щоб спробувати завдати якомога більшої шкоди росії і Китаю", – пише італомовне sakeritalia.it.

Загалом, російська пропаганда тримається стратегії поширення думки, що уряди та еліти країн не є по-справжньому легітимними і не представляють свої народи. Таким чином, кремль намагається послабити західний світ через протиставлення еліт народу.

"Київська влада продає Україну Польщі", "Варшава чекає поки українські підприємства банкрутують, аби скупити їхні активи і землю"

8 серпня пресбюро Служби зовнішньої розвідки росії випустило заяву, в якій йшлося про поглинання України Польщею. Так росіяни хочуть розмити власну відповідальність, щоб ситуація виглядала так, ніби не лише росія, а й Польща веде експансію в Україні.

Дезінформація про те, що Польща м'яко анексує Україну, поширюється і на італійську аудиторію. В російськомовному сегменті також були присутні меседжі, які Кремль просуває, щоб посварити поляків та українців на побутовому рівні.

"Громадяни України самі хочуть, аби підконтрольні росії території увійшли до складу росії"

Один з російських наративів був присвячений новим псевдореферендумам. Мовляв, нібито "Херсонщина завжди була, є і буде російською землею", "Крим допоможе Запоріжжю провести референдум". Це свідчить про підготовку фейкових референдумів на новоокупованих територіях.

"Українські політики використовують війну для розправи над УПЦ"

Багато повідомлень на кшталт: "Українські розкольники захопили храм у Фастові". Очевидно, що кремлівська пропаганда намагається просувати тему конфесійного конфлікту і надалі, щоб спробувати пересварити українців.

Принцип пропаганди простий – виокремлювати якийсь маленький елемент і роздувати його до найбільшої проблеми в світі, щоб українці боролися між собою, а не захищали країну,

– зазначили у Центрі страткому.

З конкретних механізмів роспропаганди – можливе судилище над азовцями, щоб "прикрити" цим російський злочин знищення Маріуполя. На новоокупованих територіях, російська пропаганда сама по собі не ефективна і може існувати лише разом з російською зброєю, коли в українців немає вибору і у них з'являється стокгольмський синдром залежності від злочинця.

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"російська пропаганда намагається підірвати довіру Заходу до України, щоб зменшити допомогу. А також внести розбрат поміж українців. Традиційними темами, за яким можна розсварити людей, є питання релігії, мови, героїв минулого та політичні уподобання", – додали там.

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