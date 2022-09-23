Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. Вона зазначила, що в Козачій Лопані, що приблизно 2 – 3 кілометри залізницею від росії, менше руйнувань, ніж на іншій частині Харківщини.

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"Села перед неї розбиті настільки, що деяких вулиць немає. Залізничний вокзал Козачої Лопані був одним зі штабів росіян. Зокрема, тут були удмурти, осетини, буряти. Їх нібито прислали на підмогу російській армії. Проте там настільки велике засилля пропаганди – від 9 травня й срср до православних книжок, де є ікони царя миколи", – розповіла журналістка.



Козача Лопань після деокупації / Фото Анни Черненко, 24 канал

Вирва від обстрілу / Фото Анни Черненко, 24 канал

Досі потерпає від обстрілів

Як наголосила Черненко, росіяни розбили кафе в центрі Козачої Лопані. Окупанти влаштували обстріл, коли люди стояли в черзі за гуманітаркою. Загинули 6 людей, безліч отримали поранення. Загарбники скористалися можливістю сказати, що це зробили ЗСУ.

"Козача Лопань стала місцем, де базувалася так звана адміністрація. Потім перебралася до Куп'янська й тут залишили їхнього так званого заступника. Там були радянські плакати, пляшки пива, портрети царя. Мені важко сказати, як це все поєднується в їхніх головах", – розповіла журналістка.

Вона додала, що населений пункт постійно потерпає від обстрілів. До нього росіяни дістають з танків, обстрілюють з артилерії.

Що окупанти зберігали в Козачій Лопані / Фото Анни Черненко, 24 канал

Система катівень

Черненко зазначила, що в Козачій Лопані була катівня. За її словами, там були найжорстокіші умови з тих катівень, які вона побачила на звільнених територіях Харківщини.

В Козачій Лопані я зрозуміла, що росіяни не просто знущалися з наших людей, а влаштували справжню систему катівень. Коли є місце для утримання для багатьох людей, де їх б'ють, знущаються гвалтують, а потім, коли знаходять більш-менш корисного перспективного в'язня, то його передають в іншу установу в Козачій Лопані, а потім відправляють далі", – пояснила кореспондентка.

Тримали у клітках і змушували дивитися на тортури інших

Голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко розповів, що росіяни переоблаштували овочесховища під катівні й в нелюдських умовах тримали місцевих. Їх примушували давати свідчення, які дискредитують органи державної влади й ЗСУ.

Тих, хто йшов на співпрацю, відпускали. Доля інших нам невідома. Підприємців і бізнесменів відвозили в окрему катівню. Там працювала федеральна служба безпеки росії, – зазначив Задоренко.

Росіяни облаштували мережу катівень / Фото Анни Черненко, 24 канал

Керівник інформаційного відділу Дергачівської міськради Олександр Кулік показав головну катівню Козачої Лопані. Тут була камера-клітка, куди вміщували й кілька десятків людей.

"Тут катували безпосередньо, а в іншому приміщення жили самі ж. На щастя, ЗСУ туди влучно потрапили і знищили окупантів. Людей прив'язували скотчем, зав'язували очі, могли тримати по декілька тижнів. Били струмом так, щоб все бачили чи чули люди, які сиділи у клітці", – розповів Кулік.

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