Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что в Казачьей Лопане, что примерно 2 – 3 километра по железной дороге от россии, меньше разрушений, чем на другой части Харьковщины.

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"Села перед ней разбиты настолько, что некоторых улиц нет. Железнодорожный вокзал Казачьей Лопани был одним из штабов россиян. В частности, здесь были удмурты, осетины, буряты. Их якобы прислали на помощь российской армии. Однако там столь большое засилье пропаганды – от 9 мая и СССР до православных книг, где есть иконы царя николая", – рассказала журналистка.



Казачья Лопань после деоккупации / Фото Анны Черненко, 24 канал

Воронка от обстрела / Фото Анны Черненко, 24 канал

До сих пор страдает от обстрелов

Как отметила Черненко, россияне разбили кафе в центре Казачьей Лопани. Оккупанты устроили обстрел, когда люди стояли в очереди за гуманитаркой. Погибли 6 человек, множество получили ранения. Захватчики воспользовались возможностью сказать, что это сделали ВСУ.

"Казачья Лопань стала местом, где базировалась так называемая администрация. Затем перебралась в Купянск и здесь оставили их так называемого заместителя. Там были советские плакаты, бутылки пива, портреты царя. Мне трудно сказать, как это все сочетается в их головах", – рассказала журналистка.

Она добавила, что населенный пункт постоянно подвергается обстрелам. До него россияне достают из танков, обстреливают из артиллерии.

Что оккупанты хранили в Казачьей Лопане / Фото Анны Черненко, 24 канал

Система пыточных

Черненко отметила, что в Казачьей Лопане была пыточная. По ее словам, там были самые жестокие условия из тех застенков, которые она увидела на освобожденных территориях Харьковщины.

В Казачьей Лопане я поняла, что россияне не просто издевались над нашими людьми, а устроили настоящую систему застенков. Когда есть место для содержания для многих людей, где их избивают, издеваются, насилуют, а затем, когда находят более-менее полезного перспективного заключенного, его передают в другое учреждение в Казачьей Лопане, а затем отправляют дальше, – пояснила корреспондентка.

Держали в клетках и заставляли смотреть на пытки других

Глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко рассказал, что россияне переоборудовали овощехранилища под застенки и в бесчеловечных условиях держали местных. Их заставляли давать показания, дискредитирующие органы государственной власти и ВСУ.

Тех, кто шел на сотрудничество, отпускали. Судьба других нам неизвестна. Предпринимателей и бизнесменов увозили в отдельную пыточную. Там работала федеральная служба безопасности россии, – отметил Задоренко.

Россияне обустроили сеть застенков / Фото Анны Черненко, 24 канал

Руководитель информационного отдела Дергачевского горсовета Александр Кулик показал главную застенку Казачьей Лопани. Здесь была камера-клетка, куда вмещали и несколько десятков человек.

"Здесь пытали непосредственно, а в другом помещение жили сами же. К счастью, ВСУ туда метко попали и уничтожили оккупантов. Людей привязывали скотчем, завязывали глаза, могли держать по несколько недель. Били током так, чтобы все видели или слышали люди, сидевшие в клетке", – рассказал Кулик.

Обратите внимание – какова деоккупированная Казачья Лопань на Харьковщине: смотрите видео