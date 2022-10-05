Після деокупації області місцеві жителі звертаються до поліції з заявами про колаборантів, злочини росіян тощо. Вони й допомогли знайти нову катівню.

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Правоохоронці встановили полонених військовослужбовців

Так, жителі села заявили, що в підвалі одного з домів утримували полонених – місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ. Зараз слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні.

Поліція з'ясувала, що полонених окупанти змушували закопувати людей заживо та викопувати їх, а також застосовували протигаз з тліючою тряпкою. Також правоохоронці у катівні знайшли:

фалоімітатор,

коробку з вирваними зубними протезами,

дроти з мотузками,

лист з опитуванням одного з полонених.

Як повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області, поліції уже встановила осіб військовослужбовців, над якими знущались росіяни.

Правосуддя знайде кожного винного,

– підкреслив Сергій Болвінов.

Що правоохоронці знайшли у катівні / Фото з фесбук-сторінки Сергія Болвінова

Катівні росіян на Харківщині: останні знахідки

Такі катівні – не поодинока знахідка правоохоронців. Загалом станом на 24 вересня таких знайшли 18. Зокрема їх виявили у Балаклії, Куп'янську, Ізюмі, Вовчанську тощо. Як розповідають правоохоронці, ці місця росіяни заповнювали максимальною кількістю цивільного населення. А звинуватити у "злочинах" окупанти могли кожного перехожого.

Також росіяни катували людей й у Козачій Лопані. У підвальному приміщенні так званої "народної міліції" були прилади для катувань. Правоохоронці вже встановили людей, які працювали там на загарбників.

Також 17 вересня правоохоронці виявили у звільненій Балаклії в'язницю, де окупанти безпідставно утримували та катували місцевих. Як заявив головний слідчий поліції Харківщині Сергій Болвінов, ця в'язниця, напевно – найстрашніше місце в Балаклії під час її окупації.

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