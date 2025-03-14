42-річного чоловіка підозрюють у заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв та легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Яке рішення суду щодо водія

Суд підтримав клопотання слідчих та прокурорів Деснянської окружної прокуратури Києва й ухвалив рішення про запобіжний захід для водія, який скоїв напад на поліцейського. Чоловіка взяли під варту на 60 днів без можливості внесення застави.

42-річного підозрюваного звинувачують у заподіянні побоїв та легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Інцидент стався після того, як патрульні зупинили водія автомобіля Mercedes-Benz за порушення ПДР. Щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік намагався втекти, протягнувши поліцейського на дверях автомобіля близько 20 метрів. Внаслідок цього правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Після інциденту водій намагався сховатися, проте його оперативно затримали співробітники поліції.

Встановлено, що підозрюваний неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а також притягався до кримінальної відповідальності за ДТП та інші злочини.

Наразі триває досудове розслідування, яке ведуть слідчі Деснянського управління поліції Києва.