У ямі-катівні росіян знайшли 2 тіла, скованих кайданками. Один з полонених викарбував на стіні позивний, ймовірно, свій. Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо про катівню у Боровій

Криміналіст Нацполіції Леонід Пустовіт розповів, що у ямі знайшли тіла двох, ймовірно, чоловіків з ознаками насильницької смерті. Між собою вони були скріплені металевими наручниками.

Полонені лежали паралельно на решітці й не могли самі вилізти з ями. Один із чоловіків викарбував позивний, ймовірно, свій, щоб його могли впізнати. Але чи дійсно це позивний закатованої людини встановить експертиза. Тіла настільки понівечені, що неможливо встановити, чи це жінка, чи це чоловік.

Вони в наручниках були, навіть у самій ямі (полонений – 24 канал) хотів вицарапати своє ім’я, щоб могли його впізнати... Далі будуть проводитися відповідні експертизи, і будуть встановлюватися причини смерті. Але те, що їх мучили, – так. Вони так і померли в ямі. Слідство встановить, від чого,

– розповів Леонід Пустовіт.

У Боровій знайшли яму-катівню: дивіться відео

Згідно з даними Нацполіції, яма-катівня у Боровій організована окупантами на базі "Світло Шахтаря", яку росіяни використовували, як штаб.

Бабуся знайшла у цій ямі тіло свого внука

Про штаб та катувальну яму розповіла жителька Борової. Її внука Сергія окупанти викрали 9 вересня. Саме в цій ямі росіяни катували Сергія Авдєєва, колишнього учасника АТО. Його тіло бабуся знайшла самостійно, після того, як російські військові покинули територію бази.

За словами батька вбитого хлопця, на тілі було багато різаних ран та 15 вогнепальних поранень. Родичі Сергія перепоховали його тіло.

Ще 2 тіла, які знайшли у цій ямі схожі на чоловічі. Людям приблизно 30 – 40 років й вони приковані вони лівою рукою до правої ноги. У трупів виявлені вогнепальні поранення на черепі та скроні.

У Боровій багато зниклих АТОшників

Те, що на позиціях росіян можуть бути закатовані, підказали місцеві. Люди повідомили, що окупанти забирали "на допити" місцевих учасників АТО. Когось відпускали, когось не відпускали. Де наразі зниклі ніхто не знає.

Важливо. Станом на 6 жовтня на деокупованій Харківщині виявили вже 22 катівні.