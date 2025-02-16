Про це пише 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Коли зустрінуться Зеленський і Трамп

Президенти говорили про таку можливість під час телефонної розмови. Але ще не узгодили дату.

Зустріч Зеленського і Трампа може відбутися після візиту спецпредставника США Кіта Келлога в Україну. Українська та американська команди працюють над її підготовкою.

Як відомо, Київ запросив Келлога в Україну. За словами Андрія Єрмака, спецпредставник зможе побачити все на власні очі та скласти власну думку про те, як живе країна і як воюють українці. Поки що, імовірно, в адміністрації Трампа замало даних про ситуацію в Україні.

Також Зеленський укотре наголосив: спершу має відбутися зустріч із Трампом. А вже потім – із росіянами.

Наразі Трамп не запросив Зеленського ані до Саудівської Аравії, ані до США. Проте сказав, що завжди буде радий бачити українського лідера. Тож команди працюють.

Гарант сподівається, що Венс і Келлог після поїздки до України зможуть передати Трампу більше інформації про Україну. І вже тоді стануть зрозумілі деталі щодо зустрічі Зеленського з Трампом.