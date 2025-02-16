Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Когда встретятся Зеленский и Трамп

Президенты говорили о такой возможности во время телефонного разговора. Но еще не согласовали дату.

Встреча Зеленского и Трампа может состояться после визита спецпредставителя США Кита Кэллога в Украину. Украинская и американская команды работают над ее подготовкой.

Как известно, Киев пригласил Кэллога в Украину. По словам Андрея Ермака, спецпредставитель сможет увидеть все собственными глазами и составить собственное мнение о том, как живет страна и как воюют украинцы. Пока что, вероятно, у администрации Трампа мало данных о ситуации в Украине.

Также Зеленский в очередной раз подчеркнул: сначала должна состояться встреча с Трампом. А уже потом – с россиянами.

Сейчас Трамп не пригласил Зеленского ни в Саудовскую Аравию, ни в США. Однако сказал, что всегда будет рад видеть украинского лидера. Поэтому команды работают.

Гарант надеется, что Вэнс и Кэллог после поездки в Украину смогут передать Трампу больше информации об Украине. И уже тогда станут понятны детали относительно встречи Зеленского с Трампом.