У звільненому Святогірську виявили тіла семи цивільних мешканців, яких безжалісно вбили окупанти. Напередодні Донецька ОВА повідомила про ще чотирьох загиблих.

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Скільки людей росіяни вбили та поранили на Донеччині

6 жовтня у Святогірську виявили ще сім убитих жителів. Таку ж кількість людей окупанти поранили. Постраждали жителі й інших населених пунктів. Зокрема:

Бахмут – 1 загиблих, 4 поранених;

Курдюмівка – 1 загиблий;

Велика Новосілка – 1 поранений;

Очеретине – 1 поранений;

Первомайськ – 1 поранений.

5 жовтня на території Святогірська виявили тіла ще чотирьох загиблих. Очільник ОВА Павло Кириленко переконує: "За всі злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!".

Загалом, за даними військової адміністрації, від початку вторгнення росіяни вбили щонайменше 946 мешканців Донецької області. Ще 2330 мирних українців отримали поранення.

Зверніть увагу! Кількість жертв путінських бійців може бути ще більша. Наразі встановити, скільки вбитих і поранених у Маріуполі та Волновасі неможливо.



Статистика вбитих і поранених на Донеччині / Фото Донецької ОВА

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Наслідки війни Росії проти України: останні дані від ОП

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що 6 жовтня від збройної агресії ворога також загинули 12 мешканців Запорізької області. На Херсонщині – вбили ще одну людину. Загалом лише за одну добу від рук російських загабників в Україні загинули щонайменше 22 людини, 32 – отримали поранення.



Статистика жертв і постраждалих за 6 жовтня / Фото ОП

Що відомо про звільнення Святогірська

Українські захисники зайшли до Святогірська 12 вересня. Синьо-жовтий прапор вивісили на будівлі міськради. Ціле літо за місто точилися важкі бої.

У місті вже запрацювала Укрпошта. Наразі вирішують гуманітарні проблеми та готуються до зими. У Святогірську нема ні газу, ні світла, ні води. Влада закликає людей евакуюватися. Волонтери Червоного Хреста розповіли, що люди розпалюють вогнища, аби приготувати їжу. Дуже багато будинків зруйновані.

Цікаво, що Святогірськ розташований біля кордону трьох областей. Зокрема Донецької, Харківської та Луганської.

Де розташований Святогірськ: дивіться карту

Зауважимо, окупанти неодноразово обстрілювали місто. Зокрема і головну святиню – Святогірську лавру:

2 березня загарбники обстріляли Святогірську лавру, де перебували евакуйовані з Ізюма жінки та діти. Територію храму знову обстріляли на початку травня. Тоді у Свято-Успенської лаври отримали поранення 7 людей.

30 травня, окупанти вдарили по лаврі ще раз. Внаслідок обстрілів російської армії загинули черниця та двоє монахів.

На початку вересня від чергової атаки російських загарбників спалахнув Скит лаври. За даними Міністерства культури, окрім священнослужителів, у храмі перебували приблизно 300 біженців. Здебільшого люди з інвалідність, пенсіонери та діти (60 неповнолітніх, серед яких і немовлята). Тоді ворог намагався перекинути вину на українців, однак нічого не вийшло.

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