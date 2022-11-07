Під час окупації Ізюмщини окупанти розстріляли впритул машини з цивільними: що відомо про жертв

Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними українцями. Прокурори встановили жертву трагедії.

Черговий акт воєнного злочину російських військових зафіксували у селі Співаківка Ізюмського району. Окупанти стріляли по машинах цивільних, які намагались евакуюватися.

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Подробиці злочину

За попередньою версією слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка Ізюмського району на трьох автівках намагались евакуюватись із зони бойових дій. Одна машина встигла виїхати, проте дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села. Попередньо, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї – автоматів та кулеметів.

Окупанти розстріляли цивільних, які хотіли виїхати: фото

Слідчі ексгумували тіло водія

6 листопада слідчо-прокурорська група ексгумувала труп 37-річного чоловіка, який сидів за кермом однієї з автівок. При поверхневому огляді вбитого виявили 4 кульових поранення:. Йому тричі вистрілили в спину та ще один раз в область тазу.

Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).

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