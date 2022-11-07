Під час окупації Ізюмщини окупанти розстріляли впритул машини з цивільними: що відомо про жертв
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними українцями. Прокурори встановили жертву трагедії.
Черговий акт воєнного злочину російських військових зафіксували у селі Співаківка Ізюмського району. Окупанти стріляли по машинах цивільних, які намагались евакуюватися.
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Подробиці злочину
За попередньою версією слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка Ізюмського району на трьох автівках намагались евакуюватись із зони бойових дій. Одна машина встигла виїхати, проте дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села. Попередньо, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї – автоматів та кулеметів.
Окупанти розстріляли цивільних, які хотіли виїхати: фото
Слідчі ексгумували тіло водія
6 листопада слідчо-прокурорська група ексгумувала труп 37-річного чоловіка, який сидів за кермом однієї з автівок. При поверхневому огляді вбитого виявили 4 кульових поранення:. Йому тричі вистрілили в спину та ще один раз в область тазу.
Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).
На деокупованій Харківщині виявляють моторошні знахідки
- Після того, як ЗСУ деокупували Харківщину, там знайшли чергові докази того, що росіяни вчиняють геноцид стосовно українців. Братські могили, закатовані тіла та знищені будівлі – ось такий він, "російський мир".
- Наразі правоохоронці виявили 23 катівні у Харківській області. У деяких камерах для тортур могли одночасно перебувати до 40 осіб. Росіяни катували й струмом, і биттям, і знущанням. Зокрема у катівні в Пісках-Радьківських знайшли зуби, протигази, кайданки. У Боровій один із закатованих намагався викарбувати на стіні свій позивний.
- Поліція вже встановила, що у Балаклії українців катував ОМОН з Тольятті. Зараз правоохоронці ідентифікують, хто персонально брав участь у цьому.
- Також на Харківщині продовжують знаходити масові поховання. Зокрема в Ізюмі декілька масових поховань, в одній з яких знайшли тіла понад 400 людей.
- Загалом станом на 2 листопада на Харківщині знайшли 765 тіл. Поки що із них ідентифікували 453 вбитих.