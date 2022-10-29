Випадки з катуваннями російськими солдатами мирних громадян, на жаль, не є чимось унікальним. Однак голова МВС Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону заявив, що особливо може шокувати історія з катівнею в Балаклії.

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Хто відповідальний за тортури

Монастирський зазначив, що росіяни знущалися з українців просто-таки у місцевому поліцейському відділку. У камерах для тортур могли одночасно перебувати до 40 осіб.

Сотні людей проходило через одну цю катівню в Балаклії. Безперечно застосувався і електричний струм, і биття, і знущання,

– розповів глава МВС.

З подібним українська поліція стикалася, коли виявила катівню на Донеччині. Тоді вдалось встановити особи винних загарбників, тому в Монастириського є оптимістичне бачення ситуації з Балаклією.



Глава МВС України Денис Монастирський / Фото МВС України

За його словами, уже відомо, що українців на Харківщині катував ОМОН з Тольятті. Зараз українські силовики ідентифікують, хто персонально брав участь у цьому.

Нам дуже допомагають багато волонтерів, які через обривки фоторафій надають інформацію нашій кіберполіції. Це також матеріал для дослідження. У нас є понад 25 тисяч аудіопереговорів окупантів, де вони також говорять про свої злочини. Це варто опрацювати, і це не швидкий процес,

– зазначив міністр.

Він також згадав, що зараз Україна веде перемовини з міжнародними партнерами, аби ті допомогли українським силовикам з опрацюванням таких об'ємних масивів інформації.

Зверніть увагу! Наразі правоохоронці виявили 23 катівні у Харківській області, одну – в Донецькій та 3 – в Херсонському регіоні.

Звільнення Балаклії: як це було та коли стало відомо про катування

Збройні Сили України зайшли в населених пункт на Харківщині на початку вересня. Уже 8 числа Балаклія була повністю зачищена від окупантів.

Втікаючи з Балаклії росіяни не встигли прихопити тисячі військових документів та записів. Вони тепер є доказами їхнього свавілля та слабкості. У записах йшлося про спроби загарбників покалічити себе, аби не йти в бій.

Однак не це найголовніше. Росіянам не вдалося приховати усіх тих воєнних злочинів, які вони скоювали щодо українців упродовж місяців. Зокрема один чоловік розповів, як 46 днів був ув'язненим у Балаклії.

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