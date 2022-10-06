Під час брифінгу начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що у цьому підвалі буди виявлені моторошні знахідки, повідомляє 24 канал.

До теми Людей закопували та катували електрострумом: на Харківщині знайшли чергову катівню

Що відомо про катівню у Пісках-Радьківських

Після звільнення села Піски-Радьківські місцеві жителі повідомили поліції, що в підвалі одного з будинків утримували та катували полонених: цивільних, колишніх АТОвців та полонених із ЗСУ. За попередньою інформацією, там стабільно дислокувалися 10 окупантів.

Зайшовши у вказаний будинок, поліцейські виявили там підвал на глибині 2 метрів під землею. Зібрані речові докази свідчать про те, що у цьому підвали дійсно катували людей.

У нас є свідки, які дають нам інформацію, що з території цього домоволодіння, з підвалу, вони чули крики, благання допомогти, випустити. Іноді люди просилися в туалет. Іноді після таких криків місцеві мешканці чули автоматні черги, після чого крики замовкали,

– розповів Болвінов.

Що знайшли у підвалі-катівні

На місці виявили фалоімітатор, зав'язки, пластикові та тканинні мотузки, які, ймовірно, використовувалися для зв'язування рук або ніг, військові куртки, попередньо схожі на одяг ЗСУ, аркуш паперу та чорнові записи зі свідченнями військовополонених, телефон, марлю з кров'ю, жетон військового ЗСУ, недопалки, 16 слідів пальців рук.

Крім цього, там був пластиковий контейнер з залишками зубів та зубними протезами. Ці матеріали направили на молекулярний аналіз ДНК, щоб встановити, кому належать залишки цих зубів.



Протигаз, яким катували українців / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова



Окупанти виривали зубні протези / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова



Окупанти жорстоко катували полонених / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова

Сергій Болвінов наголосив, що поліції вже точно відомо про катування – закопування в землю заживо та застосування протигаза з ганчіркою, що тліє. Також поліції вже відомі імена військовослужбовців, над якими знущалися росіяни. Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися в цій катівні.

Раніше повідомлялося, що, за попередньою інформацією, у цьому підвалі людей катували й електрострумом.

До теми – деталі щодо виявленої на Харківщині катівні: дивіться відео