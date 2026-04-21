Это продолжается несколько месяцев: военнослужащий ВСУ рассказал, что происходит возле Мирнограда

Ситуация в Мирнограде Донецкой области остается напряженной. Россияне находятся в городе.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что ситуация в Мирнограде остается напряженной уже несколько месяцев. Силы обороны делают все возможное, чтобы наносить максимальные потери врагу.

Что известно о боях в Мирнограде?

По словам Мусиенко, россияне разместили в окрестностях города свои штабы. Они продолжают атаковать беспилотниками и артиллерией. Силы обороны Украины работают над тем, чтобы не допустить стремительного прорыва россиян.

Обратите внимание! УП со ссылкой на собеседников среди военных на Покровском направлении сообщало, что ситуация в Мирнограде особенно сложная. Украинские защитники удерживают позиции на северной окраине города. Звучат мнения, что дальнейшее удержание этого участка является "нецелесообразным".

Как отметил Мусиенко, сохранение личного состава – приоритет для Сил обороны Украины. В случае необходимости командование примет соответствующие решения об отходе на другие рубежи.

Задача сейчас – сдерживать врага и наносить максимальные потери, с чем хорошо справляется 7 корпус быстрого реагирования ДШВ. Как только будет целесообразность отойти на другие рубежи, то допускаю, что такие решения примут. Когда? Зависит от оперативной обстановки и ситуации в городе,

– отметил Мусиенко.

