24 Канал Новости Украины Это продолжается несколько месяцев: военнослужащий ВСУ рассказал, что происходит возле Мирнограда
21 апреля, 10:49
Это продолжается несколько месяцев: военнослужащий ВСУ рассказал, что происходит возле Мирнограда

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • Ситуация в Мирнограде остается напряженной. Россияне находятся в городе.
  • Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал о том, что происходит в Мирнограде.

Ситуация в Мирнограде Донецкой области остается напряженной. Россияне находятся в городе.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что ситуация в Мирнограде остается напряженной уже несколько месяцев. Силы обороны делают все возможное, чтобы наносить максимальные потери врагу.

Смотрите также Россияне продвигаются в приграничье Сумщины и штурмуют Родинское: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о боях в Мирнограде?

По словам Мусиенко, россияне разместили в окрестностях города свои штабы. Они продолжают атаковать беспилотниками и артиллерией. Силы обороны Украины работают над тем, чтобы не допустить стремительного прорыва россиян.

Обратите внимание! УП со ссылкой на собеседников среди военных на Покровском направлении сообщало, что ситуация в Мирнограде особенно сложная. Украинские защитники удерживают позиции на северной окраине города. Звучат мнения, что дальнейшее удержание этого участка является "нецелесообразным".

Как отметил Мусиенко, сохранение личного состава – приоритет для Сил обороны Украины. В случае необходимости командование примет соответствующие решения об отходе на другие рубежи.

Задача сейчас – сдерживать врага и наносить максимальные потери, с чем хорошо справляется 7 корпус быстрого реагирования ДШВ. Как только будет целесообразность отойти на другие рубежи, то допускаю, что такие решения примут. Когда? Зависит от оперативной обстановки и ситуации в городе,
– отметил Мусиенко.

Какая ситуация в Мирнограде: смотрите карту боевых действий

Какая ситуация на фронте?