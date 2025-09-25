Правительство Украины упростило процедуру постановки граждан на воинский учет. Теперь для этого не нужно будет посещать ТЦК.

Это же касается и снятия с учета, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Новости к теме Какие штрафы за нарушение воинского учета можно оплатить в Резерв+: полный перечень

Как изменится процедура постановки на учет?

В Минобороны говорят, что граждане в возрасте 25 – 60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически. Процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.

Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.

Тогда как юноши, которым исполнилось 17 лет, теперь смогут стать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+.

Соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление от 30 декабря 2022 года № 1487). Они позволяют сэкономить время и усилия людей, дают возможность пройти процедуры быстро и без бюрократии.

Постановка на воинский учет: что следует знать