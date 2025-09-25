Без очередей и визитов в ТЦК: украинцев от 25 до 60 лет автоматически поставят на учет
- Правительство Украины автоматизировало постановку на воинский учет граждан от 25 до 60 лет, она не требует визитов в ТЦК.
- Юноши, которым исполнилось 17 лет, могут стать на учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+.
Правительство Украины упростило процедуру постановки граждан на воинский учет. Теперь для этого не нужно будет посещать ТЦК.
Это же касается и снятия с учета, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Как изменится процедура постановки на учет?
В Минобороны говорят, что граждане в возрасте 25 – 60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически. Процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.
Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.
Тогда как юноши, которым исполнилось 17 лет, теперь смогут стать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+.
Соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление от 30 декабря 2022 года № 1487). Они позволяют сэкономить время и усилия людей, дают возможность пройти процедуры быстро и без бюрократии.
Постановка на воинский учет: что следует знать
Ежегодно с 1 января по 31 июля мужчины, которым в текущем году исполняется 17 лет, впервые берутся на воинский учет. Это можно сделать дистанционно через мобильное приложение Резерв+ или лично, прибыв в районный или городской ТЦК и СП с необходимыми документами.
Школьников ставят на воинский учет по месту учебы или проживания. Если юноша по каким-либо причинам не попал в ТЦК организованно вместе с одноклассниками, он обязан обратиться туда самостоятельно в установленные сроки.
Целью постановки на учет является создание военного резерва, анализ состава призывников и контроль за выполнением воинского долга.