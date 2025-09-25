Укр Рус
25 вересня, 19:29
Без черг і візитів до ТЦК: українців від 25 до 60 років автоматично поставлять на облік

Надія Батюк
Основні тези
  • Уряд України автоматизував постановку на військовий облік громадян від 25 до 60 років, вона не потребує візитів до ТЦК.
  • Юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть стати на облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+.

Уряд України спростив процедуру постановки громадян на військовий облік. Тепер задля цього не потрібно буде відвідувати ТЦК.

Це ж стосується і зняття з обліку, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Як зміниться процедура постановки на облік?

У Міноборони кажуть, що громадяни віком 25 – 60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.

Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

Тоді як юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+.

Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487). Вони дозволяють заощадити час та зусилля людей, дають можливість пройти процедури швидко та без бюрократії.

Постановка на військовий облік: що варто знати

  • Щороку з 1 січня до 31 липня чоловіки, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити дистанційно через мобільний застосунок Резерв+ або особисто, прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.

  • Школярів ставлять на військовий облік за місцем навчання або проживання. Якщо юнак з будь-яких причин не потрапив до ТЦК організовано разом з однокласниками, він зобов'язаний звернутися туди самостійно у встановлені строки.

  • Метою постановки на облік є створення військового резерву, аналіз складу призовників і контроль за виконанням військового обов'язку.