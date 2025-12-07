Российская пропаганда намеренно преувеличивает способность России вести войну неограниченно долго. В течение 1 – 1,5 года Путин может столкнуться с народными протестами из-за неспособности обеспечить безопасность граждан, чего он боится больше всего.

Полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм объяснил 24 Каналу, что продолжительность войны будет зависеть от успешности украинских ударов по российской инфраструктуре, которые переносят войну на территорию России и разрушают привычную жизнь россиян.

Сколько времени осталось Путину до настоящих протестов в России?

Россия использует тактику маскировки – дезинформацию, чтобы сбивать с правильного понимания ситуации.

Москва рассчитывает на усталость Запада от поддержки Украины, а также на разочарование действиями Дональда Трампа и его переговорными инициативами. Такая стратегия позволила бы России заморозить конфликт и поддерживать его в выгодном для себя состоянии.

Однако продолжительность этого будет зависеть от ударов Украины по нефтяной и газовой инфраструктуре, теневому флоту, аэродромам, закрытия воздушного пространства, ударов по производственным мощностям и центрам принятия решений, ликвидации российских генералов в Москве и других городах.

Контроль власти над медиа, информационным пространством и подавлением инакомыслия становится все труднее удерживать. Даже обычные россияне, которых годами изолировали от реальности – особенно в Москве и Санкт-Петербурге, – постепенно ощущают последствия войны.

Путин понимает, что может удерживать общество в подавленном состоянии только до определенного предела, но когда люди начнут объединяться он не переживет такого вызова,

– подчеркнул Ингрэм.

Что известно об ударах по НПЗ России?