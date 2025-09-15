По мнению Алины Михайловой, российские оккупанты стремятся захватить как можно больше украинской территории. Захватчиков интересует не только Донецкая область, а уже, в частности, Днепропетровская

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий начальницы медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой в интервью Украинской правды.

Смотрите также "Труба" в Купянске, успехи на Сумщине и возле Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

Что Михайлова говорит об угрозе на фронте?

По словам начальницы медицинской службы "Ульф", сейчас уже невозможно заехать в некоторые населенные пункты. Волонтеры своими силами проводят эвакуацию мирных жителей.

Дальше уже может быть Павлоград и даже Днепр,

– предупредила она.

Журналистка Украинской правды заметила, что часто можно услышать, что, захватив Донбасс, россияне успокоятся. Хотя за Донецкой областью откатываться некуда. В свою очередь, Алина Михайлова отметила, что враг пытается захватить максимально много.

"Да, там негде закрепиться. Но россиян же интересует не только Донецкая область. Это же не вопрос их территориальных амбиций. Они пытаются захватить максимально много", – говорит защитница Украины.

Последние новости о ситуации на передовой: что известно?