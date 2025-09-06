На территории Украины сейчас 700 тысяч оккупантов, – ГУР
- Представитель ГУР сообщил, что на территории Украины находятся 700 тысяч российских оккупантов, в частности в Донецкой области.
- Число включает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию, но бойцы КНДР остаются на территории России.
Представитель ГУР рассказал о численности российской армии на территории Украины. По его данным, в нашей стране находятся 700 тысяч оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в интервью "Новости.Live".
Что о войне с Россией сказал представитель ГУР?
Представитель пресс-службы Главного управления разведки объяснил, что большинство российской группировки сосредоточено в Донецкой области. Это, по его словам, свидетельствует о приоритете врага.
Сейчас около 700 тысяч. Это вместе со всеми силами поддержки,
– объяснил Юсов.
Он уточнил, что эта цифра учитывает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.
На вопрос журналистки о присутствии бойцов КНДР на территории Украины Юсов ответил, что они остаются только на территории России.
Потери оккупантов на войне: что известно?
К слову, в Генштабе рассказали, что за сутки 5 сентября оккупанты потеряли 960 военнослужащих. В целом потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 1 087 180 человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия, как страна-агрессор, понесла потери около миллиона солдат убитыми и ранеными, пытаясь захватить лишь 1% украинской территории.
"В дополнение к этому, очевидно, Россия нарушает международное право", – заметил французский лидер.