На території України наразі 700 тисяч окупантів, – ГУР
- Представник ГУР повідомив, що на території України перебувають 700 тисяч російських окупантів, зокрема в Донецькій області.
- Число включає сили підтримки, спецслужби та Росгвардію, але бійці КНДР залишаються на території Росії.
Представник ГУР розповів про численність російської армії на території України. За його даними, у нашій країні перебувають 700 тисяч окупантів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар представника ГУР МО України Андрія Юсова в інтерв'ю "Новини.Live".
Що про війну з Росією сказав представник ГУР?
Представник пресслужби Головного управління розвідки пояснив, що більшість російського угруповання зосереджена в Донецькій області. Це, за його словами, свідчить про пріоритет ворога.
Зараз близько 700 тисяч. Це разом з усіма силами підтримки,
– пояснив Юсов.
Він уточнив, що ця цифра враховує сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.
На запитання журналістки щодо присутності бійців КНДР на території України Юсов відповів, що вони залишаються лише на території Росії.
Втрати окупантів на війні: що відомо?
До слова, у Генштабі розповіли, що за добу 5 вересня окупанти втратили 960 військовослужбовців. Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 087 180 осіб.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія, як країна-агресор, зазнала втрат близько мільйона солдатів убитими та пораненими, намагаючись захопити лише 1% української території.
"На додачу до цього, очевидно, Росія порушує міжнародне право", – зауважив французький лідер.