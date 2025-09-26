Зеленский объяснил, почему Украина не побеждает в войне, но и не проигрывает
- Зеленский признал, что Украина не побеждает и не проигрывает в войне из-за недостатка противовоздушной обороны.
- Украина никогда не признает временно оккупированные Россией территории, подчеркнул президент.
Владимир Зеленский признал, что Украина пока не побеждает и не проигрывает в войне с Россией. По его мнению, самая большая проблема заключается в недостатке противовоздушной обороны.
Об этом президент Украины рассказал в интервью для Axios, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о войне с Россией?
Владимир Зеленский подтвердил замечание журналиста о том, что Украина не побеждает в войне с Россией, но и не проигрывает.
Да. Это правда. У нас недостаточно оружия. Наша самая большая проблема заключается в том, что у нас недостаточно средств противовоздушной обороны,
– ответил украинский лидер.
В то же время он отметил, что Украина никогда не признает территории, которые временно оккупированы Россией. "Мы не можем этого сделать, – заверил Зеленский.
Другие заявления президента Украины: что известно?
Кроме этого, Владимир Зеленский рассказал, что был приятно удивлен постом Дональда Трампа, в котором он неожиданно поддержал Украину и ее возможности.
По мнению Зеленского, Трамп хочет, чтобы Украина победила в войне.
Также президент заявил, что если бы Путин уже согласился на перемирие на любой срок, то в Украине уже могли бы состояться выборы.