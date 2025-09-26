Владимир Зеленский признал, что Украина пока не побеждает и не проигрывает в войне с Россией. По его мнению, самая большая проблема заключается в недостатке противовоздушной обороны.

Об этом президент Украины рассказал в интервью для Axios, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о войне с Россией?

Владимир Зеленский подтвердил замечание журналиста о том, что Украина не побеждает в войне с Россией, но и не проигрывает.

Да. Это правда. У нас недостаточно оружия. Наша самая большая проблема заключается в том, что у нас недостаточно средств противовоздушной обороны,

– ответил украинский лидер.

В то же время он отметил, что Украина никогда не признает территории, которые временно оккупированы Россией. "Мы не можем этого сделать, – заверил Зеленский.

Другие заявления президента Украины: что известно?