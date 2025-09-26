Володимир Зеленський визнав, що Україна наразі не перемагає та не програє у війні з Росією. На його думку, найбільша проблема полягає в нестачі протиповітряної оборони.

Про це президент України розповів в інтерв'ю для Axios, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про війну з Росією?

Володимир Зеленський підтвердив зауваження журналіста щодо того, що Україна не перемагає у війні з Росією, але й не програє.

Так. Це правда. У нас недостатньо зброї. Наша найбільша проблема полягає в тому, що у нас недостатньо засобів протиповітряної оборони,

– відповів український лідер.

Водночас він зауважив, що Україна ніколи не визнає території, які тимчасово окуповані Росією. "Ми не можемо цього зробити, – запевнив Зеленський.

Інші заяви президента України: що відомо?